«Астон Вилла» не продала «Арсеналу» Дугласа Луиса за 23 млн фунтов

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«Арсенал» и «Астон Вилла» продолжают переговоры о перехода Дугласа Луиса.

Ранее стало известно, что «канониры» предложили 20 миллионов фунтов за трансфер 24-летнего полузащитника.

Позже выяснилось, что лондонцы улучшили свое предложение до 23 млн фунтов. Команда из Бирмингема ответила отказом на это предложение «Арсенала».

Контракт хавбека с «Астон Виллой» рассчитан до конца сезона. В нынешнем сезоне бразилец провел четыре матча в АПЛ и забил один гол.

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