«Сосьедад» купил лучшего бомбардира «Альмерии» Садика за 25 млн евро с учетом бонусов

Лучший бомбардир «Альмерии» сезона-2021/22 Умар Садик покинул команду.
О трансфере 25-летнего нигерийца объявил «Реал Сосьедад». Контракт рассчитан до лета 2028 года. Футболист будет выступать под 25-м номером.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, трансфер обошелся клубу из Сан-Себастьяна в 25 млн евро с учетом бонусов. Также «Сосьедад» должен будет перевести «Альмерии» 15% от суммы следующей продажи Садика.
В прошлом сезоне форвард забил 18 голов за 36 матчей во второй лиге Испании, в этом – 2 мяча за 3 игры в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: twitter.com/RealSociedad