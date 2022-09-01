«Сосьедад» купил лучшего бомбардира «Альмерии» Садика за 25 млн евро с учетом бонусов

Лучший бомбардир «Альмерии» сезона-2021/22 покинул команду.

О трансфере 25-летнего нигерийца объявил . Контракт рассчитан до лета 2028 года. Футболист будет выступать под 25-м номером.

Как утверждает инсайдер , трансфер обошелся клубу из Сан-Себастьяна в 25 млн евро с учетом бонусов. Также «Сосьедад» должен будет перевести «Альмерии» 15% от суммы следующей продажи Садика.

В прошлом сезоне форвард забил 18 голов за 36 матчей во второй лиге Испании, в этом – 2 мяча за 3 игры в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: twitter.com/RealSociedad