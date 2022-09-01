Севилья – Манчестер Сити 6.09.2022 Лига чемпионов, прогноз на футбольный матч

Севилья и Манчестер Сити по итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 оказались в квартете G в компани с Копенгагеном и дортмундской Боруссией. Подопечных Хулена Лопетеги сразу же ждет поединок с фаворитом не только группы, но и турнира в целом — Манчестер Сити рассчитывает прибрать к рукам главный еврокубковый трофей. Впрочем, Андалузцы не сдадутся без боя и при должной самоотдаче, наверняка навяжут борьбу чемпиону Англии.

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Севилья и ее невыразительный старт в Ла Лиге

Подопечные Хулена Лопетеги пока что не могут похвастать результатами в национальном первенстве. Севилья по итогу трех сыгранных туров в Ла Лиге так и не одержала ни одной победы — 1 ничья и 2 поражения. С одним баллом адналузцы прозябают на 15 месте в трунирной таблице, явно не лучший старт команды. Не менее печально выглядит и разница забитых и пропущенных мячей — (-2).

Пятерка лучших (по статистике игры в Ла Лиге) футболистов «Севильи» выглядит следующим образом:

Рафаэль Мир — гол в трех играх; Оливер Торрес — гол в двух играх; Карим Рекик — гол в трех играх; Алехандро Гомес — ассист в трех играх; Алекс Теллес — ассист в трех играх.

Андалузцы успшенее играют дома — ничья с Вальядолидом (1:1), против двух выездных поражений от Осасуны (1:2) и Альмерии (1:2). Отметим и два предсезонных товарищеских матча с Лестером на выезде (0:1) и Кадисом дома (1:0).

Манчестер Сити: дружина Пепа на пути к победе в АПЛ

Манчестер Сити подтверждает свой статус фаворита английской Премьер-Лиги. В пяти турах чемпионата подопечные Пепа набрали 13 очков и идут на втором месте в турной таблице, на два балла отставая от лондонского Арсенала.

Результативность «горожан» также на высоте. Манчестер Сити отправил в ворота соперников 19 голов (лучший, на данный момент, результат в лиге), и пропустил пять голов (не так уж плохо, но могло бы быть и лучше).

Результативность Манчестер Сити на высшем уровне, во многом, благодаря стараниям Эрлинга Холанда. Бывший форвард дормтундской Боруссии с ходу начал отрабатывать потраченные на него средства.

Шестерка лучших (по статистике в АПЛ), игроков «Манчестер Сити» выглядит следующим обазом:

Эрлинг Холанд — девять голов и ассист в пяти матчах; Бернарду Силва — два гола и два ассистав пяти играх; Хулиан Альварес — два гола в четырех игрых; Илкай Гюндоган — 2 гола и ассист в пяти играх; Кевин де Брюйне/Филип Фоден — гол и три ассиста в пяти играх.

«Горожане» одинаково неплохо смотрятся как дома, так и в гостях, однако две выездные встречи для подопечных Пепа закончились результативными ничьими — 3:3 с Нюкаслом в чемпионате, и 3:3 в Барселоной в товарищеской встрече.

История личных встреч

Севилья и Манчестер Сити ранее встречались два раза — в розыгрыше ЛЧ сезона 2015/16, обе встречи завершились победой «горожан»:

Севилья — Манчестер Сити (3.11.2015) – 1:3;

Манчестер Сити — Севилья (21.10.2015) – 2:1.

Севилья, в среднем, забивала по 1,00 мячу за игру, а Манчестер Сити по 2,50 гола за матч. Андалузцы забили два мяча, а Манчестер Сити — пять голов. Самый результативный матч встречи завершился со счетом 3:1 в пользу «МанСити».

Коэффициенты и роспись на матч Севилья – Манчестер Сити

Прежде чем сделать прогноз на поединок, приведем некоторые факты об обеих командах:

Севилью, с учетом ее игровой формы, ждет непростой матч. Манчестер Сити набрал хороший ход — подопечные Хосепа Гвардиолы много забивают, а Эрлинг Холанд сразу же демонстрирует бомбардирские подвиги. Андалусийцы же мало забивают, но, в отличие от прошлого сезона, теперь и пропускают чаще. Кажется, что для такого хищника как Сити, Севилья будет легкой добычей, если англичане не станут экономить силы.

Букмекерские конторы отдают приоритет чемпиону Англии, предлагая следующие коэффициенты на игру:

На что ставить: Манчестер Сити пребывает в хорошей игровой форме. Подопечные Хосепа Гвардиолы не проиграли ни одного матча, и вряд ли у Севильи получится огорчить англичан. Что касается исхода матча, сделаем выбор в пользу фаворита матча.

Рекомендуемая ставка: победа Манчестер Сити с коэффициентом 1.46, ИТБ2 2.5 за 2.56 .

Где смотреть Севилья – МС