«ПСЖ» дал «Бенфике» согласие на аренду Дракслера и обсуждает с «Лейпцигом» аренду Диалло

в ближайшее время могут покинуть три футболиста.

По сведениям , парижане дали «Бенфике» принципиальное согласие на переход хавбека на правах аренды. Футболист уже прибыл в Португалию, где пройдет медосмотр и затем подпишет контракт.

«Пари Сен-Жермен» рассчитывает, что сделка по немцу будет оформлена сегодня, как и продажа защитника . Команда АПЛ уже согласовала с 29-летним французом условия личного контракта.

Также «ПСЖ», вероятно, покинет защитник . Переговоры с об аренде с опцией выкупа находятся на заключительном этапе, с игроком все согласовано.