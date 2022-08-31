«ПСЖ» дал «Бенфике» согласие на аренду Дракслера и обсуждает с «Лейпцигом» аренду Диалло

«ПСЖ» в ближайшее время могут покинуть три футболиста.
По сведениям Фабрицио Романо, парижане дали «Бенфике» принципиальное согласие на переход хавбека Юлиана Дракслера на правах аренды. Футболист уже прибыл в Португалию, где пройдет медосмотр и затем подпишет контракт.
«Пари Сен-Жермен» рассчитывает, что сделка по немцу будет оформлена сегодня, как и продажа защитника Левена Курзава «Фулхэму». Команда АПЛ уже согласовала с 29-летним французом условия личного контракта.
Также «ПСЖ», вероятно, покинет защитник Абду Диалло. Переговоры с «Лейпцигом» об аренде с опцией выкупа находятся на заключительном этапе, с игроком все согласовано.