«ПСЖ» дал «Бенфике» согласие на аренду Дракслера и обсуждает с «Лейпцигом» аренду Диалло

Теги ПСЖ высшая лига Португалия Бенфика Фулхэм премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Левен Курзава Юлиан Дракслер РБ Лейпциг Абду Диалло Фабрицио Романо Футбол

«ПСЖ» в ближайшее время могут покинуть три футболиста.

По сведениям Фабрицио Романо, парижане дали «Бенфике» принципиальное согласие на переход хавбека Юлиана Дракслера на правах аренды. Футболист уже прибыл в Португалию, где пройдет медосмотр и затем подпишет контракт.

«Пари Сен-Жермен» рассчитывает, что сделка по немцу будет оформлена сегодня, как и продажа защитника Левена Курзава «Фулхэму». Команда АПЛ уже согласовала с 29-летним французом условия личного контракта.

Также «ПСЖ», вероятно, покинет защитник Абду Диалло. Переговоры с «Лейпцигом» об аренде с опцией выкупа находятся на заключительном этапе, с игроком все согласовано.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные