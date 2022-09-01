Манчестер Юнайтед — Арсенал, прогноз на матч 4 сентября АПЛ, прогноз на футбольный матч

В воскресенье, 4 сентября, состоится центральный матч 6-го тура Английской Премьер-Лиги — «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет лондонский «Арсенал». Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 18:30 по московскому времени.

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«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» крайне неудачно стартовал в новом чемпионате, сначала уступив на своем поле «Брайтону» (1:2), а затем потерпев унизительное поражение от «Брентфорда» (0:4). Однако манкунианцы под руководством своего нового главного тренера ЭрикаТен Хага сумели собраться и затем одержали две важнейшие победы — дома над «Ливерпулем» (2:1) и в гостях над «Саутгемптоном» (1:0).

Параллельно «Манчестер Юнайтед» продолжает усиливать состав — очередным новичком в это летнее трансферное окно стал бразильский атакующий полузащитник Антони. За теперь уже экс-игрока амстердамского «Аякса» «МЮ» заплатил 86 миллионов фунтов стерлингов.

Антони стал третьим по цене трансфером «Манчестер Юнайтед» за всю историю — дороже клуб из Манчестера покупал только Ромелу Лукаку (90 миллионов) и Поля Погба (93,3 миллиона).

Другой звездный новичок «МЮ» — Каземиро — уже дебютировал за свой новый клуб. В матче с «Саутгемптоном» бразилец вышел на замену на последние 10 минут.

Помимо этого не утихают разговоры о возможном уходе из команды Криштиану Роналду. Последним возможным вариантом называли итальянский «Наполи», но сам игрок не хочет возвращаться в Италию даже с учетом того, что клуб из Неаполя будет участвовать в розыгрыше Лиги Чемпионов.

В самом «МЮ» уверены, что Роналду уже смирился с тем, что он останется в клубе и довольствуется участием в Лиге Европы.

«Арсенал»

Лондонцы великолепно начали сезон, одержав победы во всех пяти первых турах. «Арсенал» единолично возглавляет турнирную таблицу, чего не было с командой с 2016 года еще под руководством Арсена Венгера.

У главного тренера лондонцев Микеля Артеты уже спрашивают, готова ли его команда бороться за титул, но пока испанский специалист уклончиво заявляет, что это только начало очень длинного пути.

Безусловно, одним из факторов столь удачного старта стало мощное летнее усиление: из «Манчестер Сити» перешли защитник Александр Зинченко и нападающий Габриэл Жезус. У бразильского форварда уже мощная статистика: в первых пяти турах на его счету по три гола и результативных передач.

Александр Зинченко также уже отметился голевой передачей в своем дебютном матче за «Арсенал» против «Кристал Пэлас».

Еще одной ключевой фигурой «Арсенала» является норвежский полузащитник Мартин Одегор. 23-летний футболист стал настоящим лидером и капитаном команды и в первых турах забил три мяча.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами: на «Олд Траффорд» манкунианцы выиграли 3:2, а на «Эмирейтс» три очка взял «Арсенал» — 3:1.

В этот раз также можно ожидать, что матч получится результативным, и команды будут обмениваться голами. В букмекерской компании Winline на «Обе забьют» можно поставить с коэффициентом 1,55; на ТБ 2,5 можно сделать ставку с котировкой 1,67.

Явного фаворита в матче нет: небольшое преимущество, по мнению букмекеров, у хозяев поля — их победа оценивается в 2,45. Весьма вероятен ничейный исход с коэффициентом 3,55. Победа гостей оценивается в 2,70 .

Где смотреть МЮ – Арсенал