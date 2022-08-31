Алонсо ради перехода в «Барсу» сильно снизит зарплату на первый сезон – как Обамеянг. Маркос прилетит в Испанию сегодня

переходит в «Барселону» из «Челси».

Сегодня футболист прилетит в Барселону из Лондона, чтобы завершить переход в каталонский клуб.

Ради подписания контракта с «Барселоной» игрок пошел на финансовые уступки – в первом сезоне у него будет низкая зарплата, которая впишется в лимит, установленный руководством клуба, пишет Diario Sport.

Алонсо с пониманием относится к финансовой ситуации «Барсы», поэтому пошел на уступки. Контракт со схожей структурой выплат зимой уже подписал .

Контракт Маркоса с «Барсой» будет рассчитан на три сезона. Возможно, соглашение будет подписано по схеме «2+1».

В этом сезоне испанец не играл в составе . Статистику 31-летнего левого защитника можно изучить здесь.