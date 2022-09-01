Галактионов о 2:0 с «Локо»: «Пари НН» провел качественную игру, но никакой эйфории нет»

Главный тренер «Пари НН» подвел итоги матча Фонбет Кубка России с (2:0).

— Очень приятно, что мы провели качественную игру. Ребятам сказали после матча, что это было неплохо, но у нас никакой эйфории нет. Уже через два дня важная игра в чемпионате [с «Факелом»], надо к ней готовиться.

Ну а сегодня мы достаточно организованно сыграли и в обороне, и в атаке. В первом тайме были небольшие недочеты, на которые указали в перерыве. Удачно провели начало второго тайма, а концовку уже играли по счету. Радует, что игра удалась и мы одержали победу на глазах у родных болельщиков.

– Сегодня дублем отметился воспитанник нижегородского футбола Александров. Это его первые голы за .

– Каждый игрок команды работает на совесть, прибавляет, впитывает наши требования. Вы видите поступательное движение.

Что касается Александрова, то это молодой футболист. Есть у него хорошие качества, есть и определенные недостатки, над которыми надо работать. Раньше времени не надо никого возносить до небес. Молодым свойственны перепады, и наша задача – добиться стабильности в игре, тогда это будет класс.

– Когда вернутся в строй травмированные игроки, и ждать ли в ближайшее время новичков?

– Корнюшин и Севикян уже работают в общей группе. Масоэро получил небольшое повреждение в игре с «Динамо», и мы дали ему сегодня паузу, чтобы он восстановился к матчу с «Факелом». Кобесов получил незначительное повреждение на тренировке. Все они в скором времени вернутся в строй.

Что касается трансферов, безусловно, мы их ждем. С руководством обсуждаем, что надо укреплять некоторые позиции. Самое главное, чтобы это было качественное усиление, дабы мы сделали шаг вперед, – сказал .