Гальтье о замене Месси: «Договариваюсь с игроками насчет замен или выхода в старте. 70 матчей может быть сыграно в этом сезоне»

Главный тренер объяснил замену в матче с «Монако».

Аргентинец вышел на матч 4-го тура Лиги 1 (1:1) в стартовом составе парижан и был заменен на 87-й минуте

«Мы должны быть уверены, что находимся в оптимальной форме, чтобы показывать эффективность.

В этом плане мы плотно контактируем с нашим медицинским отделом и специалистами по физической подготовке – чтобы наша команда была высокоэффективна на фоне такого плотного графика.

После матча против «Лиона» 18 сентября запланирован перерыв на матчи сборных.

В это время только у 3-4 человек будет время на восстановление, а все остальные футболисты сыграют за сборные. Таким образом, до ноября у этих игроков не будет паузы, а потом они отправятся на ЧМ-2022.

По этой причине я часто разговариваю с игроками, договариваюсь, чтобы они не выходили на матч в стартовом составе или соглашались на замену.

Потому что в этом сезоне может быть проведено 70 матчей. Для игроков такой длинный сезон произойдет впервые», – сказал .