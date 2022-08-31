Василенко о 0:2 с «Зенитом»: «Факел» не может играть с некоторыми командами в их футбол на этом этапе»

Главный тренер «Факела» высказался о поражении от (0:2).

– Согласны, что получились два разных тайма?

– Согласен, надо это признать. Сложно сказать, с чем это связано: с ротацией, с волнением... Можно набрасывать разные слова, но это не то. Футболист, выходя на арену, должен справляться с волнением. Нужно принять мяч, отдать его, тогда волнение пройдет. В перерыве мы пообщались, и второй тайм получился более целостным.

– Какой был план на игру?

– Основной план всегда – сыграть надежно в обороне и создать угрозы у ворот соперника. Наш план был таков, чтобы оказывать давление в определенных зонах.

Мы должны понимать, что на данном этапе не можем играть с некоторыми командами в их футбол. Надо придерживаться ритма и атаковать так, как умеем мы, поэтому акцент был на быстрых атаках. Футболистам говорили и о том, что необходимы удары со средней дистанции.

– Какая задача у в Кубке?

– Мы рады, что оказались в такой сложной группе. Наша цель – самосовершенствование. Мы должны становиться лучше и лучше.

Мы уже играли со «Спартаком», теперь с «Зенитом» – почувствовали, что это такое. В следующий раз уже будем понимать, на каких скоростях надо работать. Кубок России – почетный турнир, к нему мы так и относимся, – сказал Василенко.