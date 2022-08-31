«Милан» может подписать Бельерина, Одриосолу, Хатебура или Мэле из-за травмы Флоренци

«Милан» ищет правого защитника из-за травмы Алессандро Флоренци.
31-летний итальянец получил серьезную мышечную травму в конце матча 4-го тура Серии А против «Сассуоло» (0:0), и теперь у Давиде Калабрии нет сменщика.
По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «россонери» изучают несколько вариантов как в Италии, так и в других европейских лигах.
В Серии А миланцам интересны Ханс Хатебур и Йоаким Мэле из «Аталанты», за пределами Италии – Альваро Одриосола из «Реала» и Эктор Бельерин из «Арсенала».
Руководители «Милана» запрашивают информацию и пытаются понять, кого из футболистов можно подписать на приемлемых условиях.