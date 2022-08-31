Сторожук о 2:0 с «Химками»: «Удаление предопределило ход игры. «Краснодар» хотел забить больше, где-то спешил»

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Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук подвел итоги игры с «Химками» (2:0).

«Выиграли, молодцы. Провели серьезную ротацию. Мы знаем возможности этих ребят, они хорошо тренируются. Сегодня получили шанс выйти в основном составе. Скажу им слова благодарности. Не проведя ни одного матча в такой комбинации, сыграли очень уверенно.

Мы рады и результату, и игре. Где-то удаление предопределило ход игры. Где-то хотели забить больше, где-то спешили, где-то вратарь хорошо сыграл. Двигаемся дальше», – сказал Сторожук после матча Фонбет Кубка России.

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