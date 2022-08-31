Обамеянг об ограблении: «Жестокие трусы ворвались в наш дом и угрожали моей семье. Они повредили мне челюсть, но я быстро восстановлюсь»

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Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о нападении на него.

Ранее стало известно, что 33-летнему форварду из Габона сломали челюсть прикладом дробовика, когда он пытался защитить жену, игрок пропустит минимум месяц. Пьер-Эмерика ограбили на 700 тысяч евро.

«Привет, ребята, большое спасибо за все сообщения. В воскресенье вечером несколько жестоких трусов ворвались в наш дом и угрожали моей семье и моим детям, просто чтобы украсть некоторые вещи.

Они повредили мне челюсть, но я очень быстро восстановлюсь. Слава Богу, никто больше не пострадал физически.

Трудно понять и описать это чувство – что мы больше не в безопасности в своем доме. Но как семья мы преодолеем это и будем сильнее чем когда-либо.

Спасибо за поддержку, она действительно много значит для нас.🙏🏾Ауба ❤️», – написал Обамеянг в инстаграме.

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