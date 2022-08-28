«В мужском футболе 9:0 – прекрасное выступление. В женском – вратарь играет слабо, а женский футбол никчемный». Экс-форвард женской сборной Англии о матче «Ливерпуля»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия женский футбол сборная Англии жен Борнмут Футбол

Экс-форвард сборной Англии Лианна Сандерсон высказалась о победе «Ливерпуля» со счетом 9:0.

Мерсисайдцы разгромили «Борнмут» в 4-м туре АПЛ, повторив крупнейшую победу в истории лиги.

«В мужском футболе счет 9:0 означает прекрасное выступление. Абсолютно.

В женском футболе для некоторых это означает, что вратарь играет слабо, а женский футбол никчемный. Ох уж эти двойные стандарты. Как иронично», – написала Сандерсон.

9:0 «Ливерпуля», камбэк «Сити» после 0:2, «Челси» победил «Лестер» в меньшинстве – безумие в АПЛ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные