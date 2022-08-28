«В мужском футболе 9:0 – прекрасное выступление. В женском – вратарь играет слабо, а женский футбол никчемный». Экс-форвард женской сборной Англии о матче «Ливерпуля»

Экс-форвард сборной Англии Лианна Сандерсон высказалась о победе «Ливерпуля» со счетом 9:0.

Мерсисайдцы разгромили в 4-м туре АПЛ, повторив крупнейшую победу в истории лиги.

«В мужском футболе счет 9:0 означает прекрасное выступление. Абсолютно.

В женском футболе для некоторых это означает, что вратарь играет слабо, а женский футбол никчемный. Ох уж эти двойные стандарты. Как иронично», – написала Сандерсон.

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