Эвертон – Ливерпуль 03.09.2022 АПЛ, прогноз на футбольный матч

Советуем всем не просто перевернуть календарь в этот день, а приготовиться к ставкам на матчи Английской Премьер-Лиги и события в этих матчах. А на вопросы «ну почему, ну почему» ответим, что 3 сентября 2022 года на «Гудисон Парк» будет ливерпульское дерби между «Эвертоном» и «Ливерпулем». Матч, который точно заслуживает внимания футбольных болельщиков, хотя обе команды выглядят совсем не так, как хотелось бы их ярым поклонникам.

Эвертон

«Эвертон», который вытерпел очень много нехорошего в минувшем сезоне, пока особых уроков не извлек и идет на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ. 27 августа в 3-м туре он потерял очки, сыграв вничью с «Ноттингемом», а 30 августа аналогичный результат показал в 4-м туре против «Лидса». К слову, «ириски» в предыдущем матче выступили без единой замены, и если на это и был расчет Фрэнка Лэмпарда, то он почему-то не оправдывается. Интересно, перестроит ли тактику бывший игрок и тренер «Челси» под грозное нападение своего следующего противника… Еще одна очковая потеря, и болельщики вспомнят про дежа вю прошлого сезона.

Ливерпуль

То, что произошло в матче предыдущего тура, можно охарактеризовать известным по мемам словом «психанул». Девять (!) мячей были забиты в ворота «Борнмута», и именно таким образом «Ливерпуль» выместил злобу за потерянные очки в первых трех турах. Вот только это не помогло ему изменить свои позиции в турнирной таблице. Он идет на 12-м (!!) месте в табели о рангах, а выше него стоит «МЮ», которому Клопп умудрился проиграть в 3-м туре. Ливерпульское дерби станет для Клоппа шансом начать настоящую борьбу в АПЛ за победу, но перед этим ему еще принимать дома «Ньюкасл».

Прогноз

Итак, поговорим о шансах команд и обратимся за коэффициентами к нашему старому доброму знакомому по имени Winline. Для разминки оценим шансы на успех в АПЛ: на победу «Ливерпуля» пока дается кэф 7 против кэфа 1.38 у «Манчестера Сити», действующего чемпиона. А вот кэф на «Эвертон» находится где-то в районе 900, и никто не удивится, если в этот раз «ириски» по итогам сезона «провалятся» все-таки в Чемпионшип.

Разница в классе между этими клубами велика, но не колоссальна: на победу «Ливерпуля» предлагается кэф 1.37, на ничью он достигает 5.2, а на успех «Эвертона» дается кэф 7.6. Учитывайте то, что «Ливерпуль» не так давно проиграл в очной схватке «МЮ» с Тен Хаагом. Ну а «Челси» в 4-м туре приехал в гости к «Саутгемптону» с расчетом на 3 очка, а уехал с «баранкой». Возможно, что «Ливерпуль» выиграет первый тайм и всю игру (кэф 1.87), а возможно, что к перерыву будет ничья и победу клуб Клоппа вырвет только во втором тайме (кэф 4.0). А может, и вовсе будет третья ничья в его активе (кэф 8.0 на то, что победителя не выявят ни к перерыву, ни к окончанию встречи).

Поговорим о тоталах на встречу. В плане суммарного тотала обеих команд предлагаются коэффициенты 1.51 на тотал больше 2.5 и 2.27 на тотал больше 3.5, а на тотал меньше 3.5 дается кэф 1.57. Что касается индивидуального тотала, то у «Эвертона» кэф 1.64 на тотал больше 0.5 (то есть хотя бы один гол) и тотал меньше 0.5 с кэфом 2.17 (то есть ставка на то, что не забьют вообще). У «ирисок» пробивался тотал больше 2.5 мячей только один раз за минувшие туры, а с учетом этого пробивался тотал больше 1.5 четыре раза в 5 турах. У «красных» тотал больше 2.5 пробивался трижды, но в двух случаях «Ливерпуль» потерял очки (еще один случай тотала меньше 2.5 также ничего хорошего не принес).

В пользу того, что хозяева все-таки отличатся, говорит статистика: без голов они завершили только стартовый матч против «Челси». Но много не забьют: просто нет сил. А на «Ливерпуль» можно поставить и с тоталом больше 1.5 (кэф 1.38), и больше 2.5 (кэф 2.2), и больше 3.5 (кэф 3.8). Но не обольщайтесь: повторения банкета с «Борнмутом» быть не может, поскольку там «Борнмут» играл в высшей степени безобразно.

В заключение поговорим о форе. Нулевая фора хозяев выражается кэфом 5.1, а у гостей он составляет всего 1.12. На отрицательную фору команды Клоппа (-1.5) можно поставить с кэфом 1.94, а при форе (-2.5) кэф возрастет до 3.15. Положительная фора с аналогичными цифрами у «Эвертона» выражается соответствующими кэфами 1.8 и 1.29. В принципе, коэффициенты на разные форы точнее говорят о шансах команд в этом матче, чем коэффициенты на исход.

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.94

Конечно, исключается повторение крупного тотала, как это было в минувшем матче против «Борнмута». Конечно, мы не знаем, как завершится игра против «Ньюкасла». Но мы уверены в том, что в игре против «Эвертона» команда Юргена Клоппа возьмет три очка и победит со счетом 2:0 (ну или 3:1, допустим).

Где смотреть Эвертон – Ливерпуль