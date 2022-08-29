Джикия о Вяльбе в «Спартаке»: Не могу оценивать ее руководящие способности. Как будет развиваться ситуация, так и будем смотреть»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о возможном назначении Елены Вяльбе в руководство клуба.

Вяльбе – трехкратная олимпийская чемпионка, на данный момент возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР). В августе появилась информация о том, что она может войти в совет директоров «Спартака» по приглашению компании «Лукойл».

«Конечно, знаю, кто такая Елена Вяльбе. Как бы отреагировал на ее приход в «Спартак»? Я не могу оценивать ее руководящие способности.

Я знаю ее с другой стороны. Зачем сейчас об этом говорить? Как будет развиваться ситуация, так и будем смотреть», – сказал Джикия.

Говорят, Вяльбе может зайти в футбольный «Спартак» по линии «Лукойла». Чтооо?!

Елена Вяльбе: «Если мне предложат пойти на руководящую должность в «Спартак», я обязательно рассмотрю это предложение»