Бензема забил 43 гола в 43 матчах за «Реал» в этом сезоне, повторив рекорды Ди Стефано и Уго Санчеса

успешно проводит этот сезон.

Французский форвард реализовал пенальти в дополнительное время ответного полуфинального матча чемпионов с «Манчестер Сити» (3:1) и вывел свою команду в финал.

Теперь на счету Бензема 43 гола в 43 официальных матчах за в этом сезоне.

Бензема повторил достижения и Уго Санчеса, которые забивали по 43 гола в сезонах-1956/57 и 1986/87 соответственно. Рекорд клуба по голам за один сезон принадлежит , который забил 61 мяч в сезоне-2014/25.

Полную статистику 34-летнего форварда можно изучить по ссылке.