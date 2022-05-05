Бензема забил 43 гола в 43 матчах за «Реал» в этом сезоне, повторив рекорды Ди Стефано и Уго Санчеса

Карим Бензема успешно проводит этот сезон.
Французский форвард реализовал пенальти в дополнительное время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:1) и вывел свою команду в финал.
Теперь на счету Бензема 43 гола в 43 официальных матчах за «Реал» в этом сезоне.
Бензема повторил достижения Альфредо Ди Стефано и Уго Санчеса, которые забивали по 43 гола в сезонах-1956/57 и 1986/87 соответственно. Рекорд клуба по голам за один сезон принадлежит Криштиану Роналду, который забил 61 мяч в сезоне-2014/25.
Полную статистику 34-летнего форварда можно изучить по ссылке.