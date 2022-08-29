У Бензема 5 (4+1) очков по «гол+пас» в 4 матчах сезона. Форвард «Реала» дважды забил «Эспаньолу»

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Форвард «Реала» Карим Бензема забил четвертый гол на старте нынешнего сезона.

В матче 3-го тура Ла Лиги против «Эспаньола» (3:1) француз забил первый свой гол на 88-й минуте, а на 10-й добавленной минуте точным ударом со штрафного оформил дубль.

В чемпионате Испании 34-летний нападающий забил во второй игре подряд, а всего в сезоне у него уже 5 очков по системе «гол+пас» (4+1) в четырех матчах во всех турнирах.

Подробную статистику Бензема можно найти здесь.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Реал».

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