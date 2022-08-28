Федотов о 0:0 с «Ростовом»: «Есть небольшое разочарование. У ЦСКА были убойные позиции для открытия счета»

Главный тренер прокомментировал итоги матча против (0:0).

– Есть небольшое разочарование. Но в тоже время есть и удовлетворение от проявления характера в тяжелых погодных условий, показанного футбол, комбинаций, мужских единоборств.

Думаю, зрители не пожалели своего времени. У обеих команд было желание победить, и у нас оно было огромное. От этого есть удовлетворение.

Но не хватило заключительного выстрела, чтобы мяч пересек линию ворот. У нас были убойные позиции для открытия счета.

Соперник в том силовом давлении, когда мяч попадал в нашу штрафную, тоже имел свои шансы. Стоит признать, что итог этого матча закономерен.

– В этом сезоне всем командам тяжело играть против «Ростова». Как вы планировали играть с это командой?

– Хорошо единоборствовать, подбирать мячи, внимательно играть при стандартных положениях. Мы в целом с этим справились.

В первом тайме вспомню только один момент, когда было жарко, но в остальном то, что планировали, получилось. Достаточно много комбинировали.

Единственное – не хватало точности передач с фланга и завершающего удара.

Были эпизоды, когда слишком рано отдавали передачу, нужно было сделать еще несколько касаний мяча, и отдавать передачу под выход один на один. Таких эпизодов было предостаточно.

– Для вас стало откровением, что «Ростов» так низко играл?

– Мы смотрели, как они подстраиваются под соперника и избирают гибридную схему, где Глебов становится третьим центральным.

Неожиданностью это не стало. Комбинации проходили и между зон. Но мы не совсем остро их развивали, – сказал .