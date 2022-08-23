Сесар Навас: «Абаскаль способен сделать «Спартак» чемпионом»

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Сесар Навас оценил шансы Гильермо Абаскаля привести «Спартак» к победе в чемпионате России.

«Я слышал хорошие отзывы об Абаскале. У меня сложилось определенное впечатление об этом тренере, но я не в курсе, как он работает.

Абаскаль пока недостаточно известен в Испании, поскольку все еще очень молод и в последнее время тренировал в других странах. Но я думаю, он способен сделать «Спартак» чемпионом.

Если Абаскаля выбрали главным тренером «Спартака», значит, у него есть необходимые качества для этого», – сказал бывший защитник «Рубина» и «Ростова».

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