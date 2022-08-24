Александр Мостовой: «Абаскаль не причастен к успехам «Спартака» в начале сезона»

Александр Мостовой не видит заслуг тренера в успехах .

«Абаскаль совершенно не причастен к успехам «Спартака» в начале сезона. Поставь вместо него любого другого тренера, результат был бы тот же.

Я еще в начале сезона говорил, что «Спартак», сохранив ключевых легионеров, будет как минимум в тройке. Поэтому сейчас говорить, что пришел Абаскаль и все исправил, – полный бред.

Состав у команды хороший, в прошлом сезоне они выиграли Кубок России, показали неплохой результат в еврокубках. Хороший старт сезона – это скорее закономерность.

На мой взгляд, не нужно преждевременно расхваливать тренера. Нужно дать ему время, а потом уже делать выводы о его работе», – сказал бывший хавбек сборной России.

«Спартак» занимает второе место в таблице Мир РПЛ после 6 туров, на балл отставая от «Зенита».