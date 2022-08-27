Смотрите видео голов Фомина, Тюкавина, Калинского и Стоцкого и удаления Фернандеса в матче «Пари НН» – «Динамо»

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«Пари НН» и «Динамо» сыграли вничью (2:2) в рамках 7-го тура Мир Премьер-лиги.

В первом тайме московской команде обеспечили преимущество голы хавбека Даниила Фомина, реализовавшего пенальти, и нападающего Константина Тюкавина.

После перерыва фол защитника Роберто Фернандеса привел к одиннадцатиметровому удару в штрафной «Динамо». Хавбек «Пари НН» Николай Калинский реализовал пенальти.

В середине второго тайма Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален. Вскоре после этого полузащитник Дмитрий Стоцкий сравнял счет.

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