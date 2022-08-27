Смотрите видео голов Фомина, Тюкавина, Калинского и Стоцкого и удаления Фернандеса в матче «Пари НН» – «Динамо»

«Пари НН» и сыграли вничью (2:2) в рамках 7-го тура Мир Премьер-лиги.

В первом тайме московской команде обеспечили преимущество голы хавбека , реализовавшего пенальти, и нападающего .

После перерыва фол защитника Роберто Фернандеса привел к одиннадцатиметровому удару в штрафной «Динамо». Хавбек Николай Калинский реализовал пенальти.

В середине второго тайма Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален. Вскоре после этого полузащитник сравнял счет.