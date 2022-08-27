Фирмино оформил дубль и отдал 3 голевых паса в матче «Ливерпуля» с «Борнмутом»

Нападающий отметился дублем в матче с .

Бразилец забил на 31-й и 62-й минутах матча 4-го тура АПЛ (7:0, второй тайм).

Также форвард трижды ассистировал партнерам до перерыва: на 3-й минуте – Луису Диасу, на 6-й – Харви Эллиоту, а на 28-й минуте передачей Роберто воспользовался и Трент Александер-Арнолд.

На 69-й минуте Фирмино был заменен. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Ливерпуль» впервые забил 5 голов за 1-й тайм в АПЛ – «Борнмуту». У Фирмино 3 ассиста и гол