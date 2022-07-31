Фирмино о «Ливерпуле»: «Хочу остаться, конечно. Я люблю команду, город и фанатов»

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Роберто Фирмино заявил, что не собирается уходить из «Ливерпуля».

Нападающему, срок контракта которого с клубом действует до 2023 года, задали вопрос о планах на будущее после победы «Ливерпуля» над «Манчестер Сити» (3:1) в игре за Суперкубок Англии.

«Я люблю команду, город и фанатов. Я здесь. Конечно, я хочу остаться», – сказал Фирмино для TNT Sports.

Журналист Фабрицио Романо уточняет, что информация об интересе «Ювентуса» к Роберто, которая появлалась ранее, не соответствует действительности. Возможный трансфер форварда не обсуждался ни с его агентами, ни между клубами.

Бразилец выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. Статистику 30-летнего нападающего можно изучить здесь.

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