Роберто Фирмино: «Ливерпуль» хочет взять все четыре трофея. Мы нацелены на борьбу за них»

рассказал, что нацелен на квадрупл в предстоящем сезоне.

«Я чувствую благодарность за прошлый сезон. Я не хочу преуменьшать достижения прошлого сезона, ведь мы выиграли два трофея, но мы боролись за все четыре и, к сожалению, не смогли их взять.

Кто знает, что будет в этом сезоне? Мы снова поборемся за все четыре трофея, но для этого нужно двигаться шаг за шагом и очень усердно работать. Конечно, все возможно. Мы сконцентрированы и хотим взять все четыре трофея.

Мы будем бороться за них, но все зависит от проделанной работы и достигнутого нами прогресса. Мы нацелены на борьбу во всех четырех турнирах. Хотим победить в них», – сказал нападающий.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги, но уступил «Реалу» в финале Лиги чемпионов и потерял шансы на победу в в последнем туре.