«Ливерпуль» впервые забил 5 голов за 1-й тайм в АПЛ – «Борнмуту». У Фирмино 3 ассиста и гол

«Ливерпуль» установил рекорд клуба в первом тайме матча с «Борнмутом» в 4-м туре АПЛ.
Команда Юргена Клоппа забила пять мячей до перерыва – за время выступлений в Премьер-лиге мерсисайдцам подобное удалось впервые.
На счету форварда Роберто Фирмино три голевых паса и один гол, также результативными ударами отметились Луис Диас, Харви Эллиотт, Трент Александер-Арнолд и Вирджил ван Дейк.
«Ливерпуль» – «Борнмут». 5:0 – Диас, Эллиотт, Александер-Арнолд, Фирмино и ван Дейк забили! Онлайн-трансляция
У «Ливерпуля» худший старт при Клоппе и уже минус 5 от «Сити». В чем причина?