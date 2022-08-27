«Ливерпуль» впервые забил 5 голов за 1-й тайм в АПЛ – «Борнмуту». У Фирмино 3 ассиста и гол

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Роберто Фирмино Вирджил ван Дейк Трент Александер-Арнолд Луис Диас Харви Эллиотт Футбол

«Ливерпуль» установил рекорд клуба в первом тайме матча с «Борнмутом» в 4-м туре АПЛ.

Команда Юргена Клоппа забила пять мячей до перерыва – за время выступлений в Премьер-лиге мерсисайдцам подобное удалось впервые.

На счету форварда Роберто Фирмино три голевых паса и один гол, также результативными ударами отметились Луис Диас, Харви Эллиотт, Трент Александер-Арнолд и Вирджил ван Дейк.

«Ливерпуль» – «Борнмут». 5:0 – Диас, Эллиотт, Александер-Арнолд, Фирмино и ван Дейк забили! Онлайн-трансляция

У «Ливерпуля» худший старт при Клоппе и уже минус 5 от «Сити». В чем причина?

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