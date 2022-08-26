Тренер «Химок» после 1:4 с «Сочи»: «Игра в атаке в 1-м тайме не получилась. Выпустили Садыгова, были разноплановые нападающие»

Помощник главного тренера «Химок» прокомментировал разгромное поражение от «Сочи».

Матч 7-го тура Мир РПЛ завершился поражение «Химок» со счетом 1:4.

«Результат первого тайма показывает, что если в обороне мы еще не позволяли столько свободных зон между линиями, то игра в атаке, что мы планировали, не получилась.

Выпустили Илью Садыгова, [были] разноплановые нападающие, когда один цепляется, а другой бежит за спину, но выход из обороны в атаку не получился.

Во втором тайме фрагментарно получалось, но были разрывы в линиях, пропала компактность, переход из атаки в оборону получился со знаком минус», – сказал Андрей Сосницкий.