Индзаги о группе с «Баварией» и «Барсой»: «Мы – «Интер», наша цель – продолжить прошлогодний путь»

Главный тренер прокомментировал итоги жеребьевки ЛЧ.

«Нерадзурри» попали в группу С – к «Баварии», «Барселоне» и Пльзень. В прошлом сезоне миланцы дошли в чемпионов до 1/8 финала.

«Лига чемпионов – очень престижный турнир. Мы встретимся с очень сильными и хорошо организованными командами. Как и всегда, мы собираемся подготовиться к каждому матчу наилучшим образом, изучить каждую мелочь. Знаем, что на таком уровне не бывает простых игр.

Мы – «Интер», мы с энтузиазмом подходим к этому соревнованию. Наша цель – продолжить наш прошлогодний путь», – сказал Индзаги.