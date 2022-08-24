Алли близок к аренде в «Бешикташ». Хавбек пройдет медосмотр в течение суток, если клуб согласует с «Эвертоном» сумму выкупа

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Полузащитник «Эвертона» Деле Алли близок к переходу в «Бешикташ»

Сегодня футболист вылетает в Стамбул, чтобы завершить переход в турецкую команду на правах аренды. В условия сделки будет включена опция выкупа, но клубы еще не согласовали сумму. 

Если клубы договорятся, игрок пройдет медосмотр в новой команде в течение 24 часов. 

Алли перешел в «Эвертон» в феврале этого года. В 13 матчах за ливерпульскую команду в АПЛ он не отличился результативными действиями.

Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь

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