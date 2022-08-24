«Хочет ли «МЮ» играть именно так? Не думаю. Это был режим выживания». Швайнштайгер о матче с «Ливерпулем»

Теги Бастиан Швайнштайгер Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Бастиан Швайнштайгер считает, что «Манчестер Юнайтед» играл хуже, чем «Ливерпуль».

В 3-м туре АПЛ команда Эрика тен Хага одержала победу со счетом 2:1.

«Конечно, я болею за «Юнайтед», и я очень рад, что они выиграли матч. Но было ли это отличной игрой? Я бы так не сказал. «Ливерпуль» играл лучше и гораздо больше владел мячом. У них не получилось отдавать последние передачи, иначе они бы выиграли матч.

Однако у «Юнайтед» был правильный настрой и дух. Играя без мяча, они боролись и бежали. На мой взгляд, болельщики также выиграли этот матч.

Сейчас у них очень хороший главный тренер, и я думаю, что он подходит на эту должность. Но хочет ли «Юнайтед» играть в футбол именно так? Я так не думаю. Это был режим выживания», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Баварии». 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные