«Хочет ли «МЮ» играть именно так? Не думаю. Это был режим выживания». Швайнштайгер о матче с «Ливерпулем»

считает, что «Манчестер Юнайтед» играл хуже, чем «Ливерпуль».

В 3-м туре команда Эрика тен Хага одержала победу со счетом 2:1.

«Конечно, я болею за «Юнайтед», и я очень рад, что они выиграли матч. Но было ли это отличной игрой? Я бы так не сказал. играл лучше и гораздо больше владел мячом. У них не получилось отдавать последние передачи, иначе они бы выиграли матч.

Однако у «Юнайтед» был правильный настрой и дух. Играя без мяча, они боролись и бежали. На мой взгляд, болельщики также выиграли этот матч.

Сейчас у них очень хороший главный тренер, и я думаю, что он подходит на эту должность. Но хочет ли «Юнайтед» играть в футбол именно так? Я так не думаю. Это был режим выживания», – сказал бывший полузащитник и «Баварии».