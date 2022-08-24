Инс считает, что Роналду должен уйти из «МЮ»: «Он живет ради таких матчей, как с «Ливерпулем», ему было больно сидеть на скамейке. Но было важно показать, что и без него можно жить»

Пол Инс считает, что Криштиану Роналду должен уйти из «Манчестер Юнайтед».

должен покинуть – это единственный вариант для него.

Роналду должен играть в футбол, и он живет ради таких матчей, как «Манчестер Юнайтед» против , и сидеть на скамейке запасных ему было больно.

Но нужно похвалить Эрика тен Хага, потому что он был очень храбр в своем решении. Он правильно подобрал команду и тактику для игры, которую должен был выиграть.

Оставить Криштиану вне игры было важно, потому что это показывает людям, что и без него можно жить, и я думаю, что он отвлекал всех в «Манчестер Юнайтед».

Все говорят о нем, а не о «Манчестер Юнайтед» как о клубе. Криштиану не произвел желаемого эффекта, на который все рассчитывали, и вы не увидите, чтобы действовал так, как иногда действовал Роналду.

Если он хочет уйти, то «Манчестер Юнайтед» должен отпустить его и двигаться дальше», – сказал бывший полузащитник манкунианцев.