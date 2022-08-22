Кононов об Абаскале в «Спартаке»: «Ему намного легче, чем было мне – у меня 15 игроков ушли и пришли другие 15. Он молодец, что поставил игру в такой короткий срок»

высказался о работе на посту главного тренера .

Также тренер тульского прокомментировал ситуацию в лиге. Команда занимает 8-е место в турнирной таблице после ничьей в матче с «Родиной» в 6-м туре (1:1).

– Насколько вы удовлетворены ситуацией в таблице?

– Конечно, есть неудовлетворенность. Как я могу быть удовлетворен, когда мы не можем выиграть четвертую игру?

– С чем вы это связываете?

– С тем, что мы недостаточно хороши. Нет пока такой сыгранности, которую ходим. Новые игроки привыкают к тем, кто играл ранее. Соответственно, не такой быстрый путь к тому, чтобы быть в этом турнире наголову выше. Все-таки турнир непростой.

– Чего от вас ждут?

– Конечно, побед.

– Скорейшего решения задачи или у вас есть некий люфт по времени?

– Никакого люфта не будет. Наша задача – делать результат. Тенденция такая сейчас – если даешь результат, все нормально, а если нет – то, к сожалению…

– Удается следить за «Спартаком»? И какое мнение о команде?

– Да, мне очень нравится команда, то, как ребята отдаются игре. Желаю только побед.

– Удивлены тому, как быстро Абаскаль поставил игру? Все-таки прошло всего два месяца.

– Ну, думаю, уже был состав наигранный и здесь ему намного легче, чем было мне. Когда у меня 15 игроков ушли и пришли другие 15. А здесь был наигранный состав, Кубок взяли, ребята подросли. В этом плане полегче, но то, что он поставил игру в такой короткий срок, это видно – молодец.

– У вас был тяжелый период в «Спартаке», когда Томас Цорн поменял состав – какие мысли на этот счет сейчас? Что это было?

– Какие мысли… Тогда была реформа в «Спартаке». Концепция была такая, что должны были прийти другие футболисты.

– Не считаете, что вас тогда с этим сильно подставили?

– Не хочу говорить об этом. Всегда руководствуюсь только своей работой. Если я делаю результат, значит, все нормально. Если нет, то жизнь сейчас такая, что никто никого не ждет.

– Чувствуете доверие и удовлетворение от работы в Туле?

– Удовлетворение чувствую. Доверие – все зависит от того, как буду дальше выступать, – сказал Кононов.