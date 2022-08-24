Все матчи сборной Коста-Рики на Чемпионате мира по футболу 2022

О костариканском футболе нам известно не так много. В североамериканской отборочной группе команда заняла четвертое место и пробивалась на чемпионат мира через межконтинентальные стыковые матчи. В то же время Коста-Рика будет играть на мировом первенстве в шестой раз, а в 2014 году в Бразилии смогла дойти до четвертьфинала, где лишь в серии пенальти уступила Нидерландам. В группе Е сборная Коста-Рики сыграет с командами Японии, Германии и Испании.

Групповой этап. Тур 1

23 ноября, 19:00. Испания — Коста-Рика, стадион «Эль-Тумама», Доха

Групповой этап. Тур 2

27 ноября, 13:00. Япония — Коста-Рика, стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян

Групповой этап. Тур 3

1 декабря, 22:00. Коста-Рика — Германия, стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур

Чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря. У букмекеров сборная Коста-Рики котируется ниже всех остальных команд. Третье место в группе будет ее потолком. Время начала матчей указано московское.