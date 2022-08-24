Все матчи сборной США на Чемпионате мира по футболу 2022

Начиная с 1990 года американцы постоянные участники чемпионатов мира, но по иронии судьбы в Россию в 2018 году не отобрались. Теперь ошибка исправлена, и сборная США постарается попасть в плей-офф. Вообще в далеком 1930 году команда выигрывала бронзу. Немногие могут таким результатом похвастаться. В новейшее время лучшее достижение выход в четвертьфинал в 2002 году. В группе В США будут играть с командами Англии, Уэльса и Ирана.

Групповой этап. Тур 1

21 ноября, 22:00. США — Уэльс, стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян

Групповой этап. Тур 2

25 ноября, 22:00. Англия — США, стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур

Групповой этап. Тур 3

29 ноября, 22:00. Иран — США, стадион «Эль-Тумама», Доха

Мировое первенство по футболу в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Для сборной США во многом решающей может оказаться уже первая игра с Уэльсом. Время начала матчей указано московское.