Все матчи сборной Бельгии на Чемпионате мира по футболу 2022

Жеребьевка определила вечно подающих надежд бельгийцев в группу F, где ей предстоит сыграть со сборными Марокко, Канады и Хорватии. Состав у красных дьяволов по-прежнему сильный. К группе опытных игроков подтягивается молодежь. Почему бы не повторить успех четырехлетней давности, где сборная Бельгии вышла в полуфинал, а там можно замахнуться на большее.

Групповой этап. Тур 1

23 ноября, 22:00. Бельгия — Канада, стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян

Групповой этап. Тур 2

27 ноября, 16:00. Бельгия — Марокко, стадион «Эль-Тумама», Доха

Групповой этап. Тур 3

1 декабря, 18:00. Хорватия — Бельгия, стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян

Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре состоится с 20 ноября по 18 декабря. Самый серьезный соперник у Бельгийцев хорваты, в третьем туре соперникам сражаться за первое место в группе. Время начала матчей указано московское.