Все матчи сборной Катара на Чемпионате мира по футболу 2022

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Сборная Катара хозяин Чемпионата мира по футболу, и это ко многому команду испанского специалиста Феликса Санчеса Баса обязывает. В группе А Катар сыграет последовательно с Эквадором, Сенегалом и Нидерландами. Все три команды превосходят хозяев по опыту и мастерству. Однако можно вспомнить много примеров, когда хозяева мирового первенства прыгали выше головы.

Групповой этап. Тур 1

  • 21 ноября, 19:00, Катар — Эквадор, стадион стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур

Групповой этап. Тур 2

  • 25 ноября, 16:00, Катар — Сенегал, стадион «Эль-Тумама», Доха

Групповой этап. Тур 3

  • 29 ноября, 18:00, Нидерланды — Катар, стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Для попадания в плей-офф сборной Катара необходимо занимать первые два места в группе. Время начала матчей указано московское.

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