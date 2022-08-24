Товарищеский матч. «Барселона» сыграет с «Манчестер Сити»

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«Барселона» и «Манчестер Сити» проведут сегодня благотворительный матч.

Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу». Все вырученные средства будут направлены на борьбу с боковым амиотрофическиим склерозом. БАС, который в июне 2020 года был диагностирован у бывшего вратаря и тренера каталонцев Хуана Карлоса Унсуэ, приводит к параличу и атрофии мышц.

Барселона, Испания

Товарищеский матч

«Барселона» – «Манчестер Сити» – 22:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

«Сити» и «Барса» сыграют товарищеский матч. Собирают средства на лечение БАС – им болеет бывший кипер «Барсы» и друг Пепа

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