Товарищеский матч. «Барселона» сыграет с «Манчестер Сити»

«Барселона» и «Манчестер Сити» проведут сегодня благотворительный матч.
Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу». Все вырученные средства будут направлены на борьбу с боковым амиотрофическиим склерозом. БАС, который в июне 2020 года был диагностирован у бывшего вратаря и тренера каталонцев Хуана Карлоса Унсуэ, приводит к параличу и атрофии мышц.
Барселона, Испания
Товарищеский матч
«Барселона» – «Манчестер Сити» – 22:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
«Сити» и «Барса» сыграют товарищеский матч. Собирают средства на лечение БАС – им болеет бывший кипер «Барсы» и друг Пепа