«Барса» и «Ман Сити» проведут товарищеский матч на «Камп Ноу» 24 августа. Вырученные средства направят на борьбу с БАС

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига товарищеские матчи (клубы) Жоан Лапорта Пеп Гвардиола Камп Ноу Хуан Карлос Унсуэ Здоровье Футбол

«Барселона» и «Манчестер Сити» проведут товарищеский матч, посвященный борьбе с БАС.

Об этом объявили президент каталонского клуба Жоан Лапорта и главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

Также на мероприятии присутствовал бывший тренер «Барселоны» Хуан Карлос Унсуэ, у которого в июне 2020 года был диагностирован боковой амиотрофический склероз. Со временем БАС приводит к параличу и атрофии мышц.

Товарищеский матч между «Барселоной» и «Манчестер Сити» состоится 24 августа на «Камп Ноу». Все вырученные с него средства будут направлены на борьбу с БАС.

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