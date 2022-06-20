«Барса» и «Ман Сити» проведут товарищеский матч на «Камп Ноу» 24 августа. Вырученные средства направят на борьбу с БАС

«Барселона» и «Манчестер Сити» проведут товарищеский матч, посвященный борьбе с БАС.
Об этом объявили президент каталонского клуба Жоан Лапорта и главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Также на мероприятии присутствовал бывший тренер «Барселоны» Хуан Карлос Унсуэ, у которого в июне 2020 года был диагностирован боковой амиотрофический склероз. Со временем БАС приводит к параличу и атрофии мышц.
Товарищеский матч между «Барселоной» и «Манчестер Сити» состоится 24 августа на «Камп Ноу». Все вырученные с него средства будут направлены на борьбу с БАС.