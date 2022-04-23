«Дзюба играл бы в АПЛ спокойно. Но российский футбол затягивает. Мало кто готов уехать». Крапухин об Артеме

увидел в потенциал для игры в чемпионате Англии.

– Дзюба – самый техничный высокий нападающий, с которым ты тренировался? Какие у него главные плюсы?

– Однозначно. Человек всю жизнь играет в , опыта не занимать. Знает, что делать, как выбираться из определенной ситуации на поле. Как правильно подставиться, когда на тебе три человека висят. Как ударить в игрока, чтобы заработать аут.

Меня очень удивила его работа корпусом. Не понимаешь, как к нему подобраться, если хочешь сыграть в корпус. Уже хочешь «вложиться», как в хоккее, но он все равно находит плечо, и тебе никак не подобраться. Хорошее качество.

Старался перенять его стиль ведения единоборств. Считаю, что он мог много где поиграть. Спокойно бы играл в . Но российский футбол затягивает. Мало кто готов уехать.

– Что скажешь про него как про личность, а не футболиста?

– Совершенно открытый человек, позитивный. Ничего негативного сказать не могу про него. Он делал атмосферу в раздевалке, в автобусе. Позитивный, смешной. Разбавляет атмосферу шутками. Душа компании.

Может, его негативный образ возникает из-за того, что он может что-то лишнее сказать прессе. Но это его характер.

– Дзюба перед камерами и без – два разных человека?

– Нет. Не замечал этого, – сказал бывший нападающий , выступающий за «Ауду».