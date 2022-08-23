Каряка и Шереметов покинули тренерский штаб «Торпедо»

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Андрей Каряка и Валерий Шереметов покинули тренерский штаб «Торпедо».

Клуб и специалисты договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон. 

Каряка входил в штаб «Торпедо» с октября 2021-го. Шереметов работал тренером вратарей в 2013-2016 годах, 2018-2020 годах и с марта 2021-го. 

Ранее «Торпедо» назначило нового главного тренера команды Николая Савичева, который сменил Александра Бородюка. В штаб Савичева вошли старший тренер Николай Ковардаев, тренер Андрей Гордеев, тренер вратарей Анатолий Рожков и тренер по физподготовке Александр Шуленин.

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