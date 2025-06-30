Булыкин о Кубке России: «Я за старый формат, не нужно идти на поводу у телевизионщиков. Если нужно больше матчей, можно создать еще один нормальный Кубок, как во всем мире»

Дмитрий Булыкин раскритиковал нынешний формат FONBET Кубка России.

«Я вообще за нормальный Кубок , который проводится во всем мире. Если нужно больше матчей, можно создать еще один Кубок, который должен быть похож на нормальный футбольный турнир, проходящий в топ-5 лигах Европы. Приятно смотреть, как команды бьются, а некоторые топ-клубы не доходят даже до полуфиналов. В этом смысл Кубка.

Я за старый формат, а не за то, когда клуб несколько раз проигрывает, но может забрать трофей. Не нужно идти на поводу у телевизионщиков», – сказал бывший форвард сборной России.