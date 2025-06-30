Булыкин о Кубке России: «Я за старый формат, не нужно идти на поводу у телевизионщиков. Если нужно больше матчей, можно создать еще один нормальный Кубок, как во всем мире»
Дмитрий Булыкин раскритиковал нынешний формат FONBET Кубка России.
«Я вообще за нормальный Кубок, который проводится во всем мире. Если нужно больше матчей, можно создать еще один Кубок, который должен быть похож на нормальный футбольный турнир, проходящий в топ-5 лигах Европы. Приятно смотреть, как команды бьются, а некоторые топ-клубы не доходят даже до полуфиналов. В этом смысл Кубка.
Я за старый формат, а не за то, когда клуб несколько раз проигрывает, но может забрать трофей. Не нужно идти на поводу у телевизионщиков», – сказал бывший форвард сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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