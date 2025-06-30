ЦСКА встретится с «Партизаном». Армейцы, приходите на BetBoom Братский Кубок!

ЦСКА сыграет с «Партизаном» в рамках BetBoom Братского Кубка.

Матч пройдет во вторник, 1 июля, в 19:00 на стадионе «ВЭБ Арена».

В прошлом году красно-синие одержали победу в турнире, добыв три победы из трех. «Партизан» же в прошлом розыгрыше занял третье место, набрав 2 очка. Приходите поддержать ЦСКА на стадионе!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .