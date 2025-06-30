ЦСКА встретится с «Партизаном». Армейцы, приходите на BetBoom Братский Кубок!
ЦСКА сыграет с «Партизаном» в рамках BetBoom Братского Кубка.
Матч пройдет во вторник, 1 июля, в 19:00 на стадионе «ВЭБ Арена».
В прошлом году красно-синие одержали победу в турнире, добыв три победы из трех. «Партизан» же в прошлом розыгрыше занял третье место, набрав 2 очка. Приходите поддержать ЦСКА на стадионе!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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