Киву о том, что матч с «Флуминенсе» могут отложить из-за погоды: «Надеюсь, решение примут до игры, должна появиться ответственность. К матчу нужно готовиться: правильно питаться, пить в точное время»
Вчера стало известно, что матчу «Интера» и «Флуминенсе» могут помешать погодные условия. Встреча команд в 1/8 финала клубного чемпионата мира пройдет на стадионе «Банк оф Америка» в городе Шарлотт и начнется в 22:00 по московскому времени.
По данным La Gazzetta dello Sport, в период с 12 до 16 часов по местному времени температура воздуха может достичь 35 градусов – жителям Северной Каролины рекомендовано не выходить на улицу в самые жаркие часы. Начало матча «Интера» и «Флуминенсе» запланировано на 15:00 по местному времени.
– Что вы думаете о погодном протоколе и возможности приостановки матча после его начала?
– Я надеюсь, что решение будет принято до игры. Добраться до стадиона и узнать, что матч может быть отложен, может быть проблемой.
Чтобы играть в этих матчах, нужно хорошо подготовиться: нужно правильно питаться, пить в точное время. Это необходимо, чтобы выдержать примерно 120 минут матча.
Я надеюсь, что у них появится чувство ответственности и решение примут к 12 часам, так как я тоже читал об этом погодном предупреждении, – заявил главный тренер «Интера» на пресс-конференции.