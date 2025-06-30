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«Реал» всерьез заинтересован в хавбеке АЗ Смите. Нидерландец стал MVP Евро U19 (As)

«Реал» всерьез заинтересовался 19-летним полузащитником Кесом Смитом.

Футболист АЗ и сборной Нидерландов был признан самым ценным игроком чемпионата Европы U-19. В финале турнира нидерландцы победили сборную Испании.

Как сообщает As, «Мадрид» уже следил за игроком, но сейчас интерес возрос. Он стал серьезным вариантом усиления этим летом, и определенные контакты уже состоялись.

Действующий контракт Смита рассчитан до 2028 года. Трансфер будет зависеть от переговоров, однако пока неизвестно, какую сумму запросят нидерландцы.

Отмечается, что в целом АЗ не рассматривает продажу воспитанника, но все будет зависеть от его собственной позиции. Источники, близкие к игроку, сообщили, что выступать за «Реал» было бы воплощением его мечты.

Кес – полузащитник с атакующим профилем, который может быть плеймейкером. Его рост – 185 см, он хорошо играет обеими ногами, обладает отличным первым касанием, контролем и видением поля, отмечает As. Ранее игрока оценивали в 5 млн евро.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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