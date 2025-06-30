«Астон Вилла» продаст 90% акций женской команды материнской компании за 55 млн фунтов. Клуб зафиксировал убытки в 195 млн фунтов за последние 2 сезона (The Telegraph)

«Астон Вилла» продаст женскую команду материнской компании.

По информации The Telegraph, клуб из Бирмингема договорился о продаже женской команды материнской компании V Sports, совладельцем которой является председатель правления «Астон Виллы » Нассеф Савирис.

Сообщается, что «Астон Вилла» рассматривала возможность продажи женской команды в течение 18 месяцев после того, как зафиксировала убытки в размере 195 миллионов фунтов за последние два года (до налогообложения – 206,2 млн фунтов). Напомним, финансовые правила АПЛ допускают убытки не более 105 млн фунтов в течение последних трех сезонов, не считая расходов на инфраструктуру, женские и молодежные команды.

Для справедливой оценки рыночной стоимости женской команды «Астон Вилла» планирует продать часть ее акций американским инвесторам – клуб вел переговоры о продаже 10% за 5,5 млн фунтов. Таким образом, приобретение оставшихся 90% акций женской команды материнской компании принесут клубу 55 млн фунтов. Средства будут отражены в финансовом отчете за сезон-2024/25 при достижении договоренности о сделке не позднее 30 июня.

Отметим, что сделки с материнскими компаниями разрешены финансовыми правилами АПЛ, но запрещены по правилам УЕФА . В настоящее время «Астон Вилла» ведет переговоры по данному вопросу и обязалась снизить стоимость основного состава на 20% в течение следующих двух лет, что, вероятно, приведет к уходу одного из звездных игроков.

Ранее сделку по продаже женской команды материнской компании осуществил «Челси » – в отчете за сезон-2023/24 указана прибыль от этой операции в размере 198,7 млн фунтов.