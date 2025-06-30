  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Астон Вилла» продаст 90% акций женской команды материнской компании за 55 млн фунтов. Клуб зафиксировал убытки в 195 млн фунтов за последние 2 сезона (The Telegraph)
6

«Астон Вилла» продаст 90% акций женской команды материнской компании за 55 млн фунтов. Клуб зафиксировал убытки в 195 млн фунтов за последние 2 сезона (The Telegraph)

«Астон Вилла» продаст женскую команду материнской компании.

По информации The Telegraph, клуб из Бирмингема договорился о продаже женской команды материнской компании V Sports, совладельцем которой является председатель правления «Астон Виллы» Нассеф Савирис.

Сообщается, что «Астон Вилла» рассматривала возможность продажи женской команды в течение 18 месяцев после того, как зафиксировала убытки в размере 195 миллионов фунтов за последние два года (до налогообложения – 206,2 млн фунтов). Напомним, финансовые правила АПЛ допускают убытки не более 105 млн фунтов в течение последних трех сезонов, не считая расходов на инфраструктуру, женские и молодежные команды.

Для справедливой оценки рыночной стоимости женской команды «Астон Вилла» планирует продать часть ее акций американским инвесторам – клуб вел переговоры о продаже 10% за 5,5 млн фунтов. Таким образом, приобретение оставшихся 90% акций женской команды материнской компании принесут клубу 55 млн фунтов. Средства будут отражены в финансовом отчете за сезон-2024/25 при достижении договоренности о сделке не позднее 30 июня.

Отметим, что сделки с материнскими компаниями разрешены финансовыми правилами АПЛ, но запрещены по правилам УЕФА. В настоящее время «Астон Вилла» ведет переговоры по данному вопросу и обязалась снизить стоимость основного состава на 20% в течение следующих двух лет, что, вероятно, приведет к уходу одного из звездных игроков.

Ранее сделку по продаже женской команды материнской компании осуществил «Челси» – в отчете за сезон-2023/24 указана прибыль от этой операции в размере 198,7 млн фунтов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Telegraph
logoАстон Вилла
logoпремьер-лига Англия
женский футбол
logoУЕФА
logoЧелси
бизнес и маркетинг
финансовый фэйр-плей
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Карвахаль заявил, что готов играть. Капитан «Реала» пропустил 9 месяцев из-за травмы «крестов»
67 минут назад
Пеп об остановках матчей КЧМ из-за погоды: «Я не настолько хорош, чтобы управлять громом и молниями! Не лучшая ситуация, но если это случится, никаких проблем»
23 минуты назад
Батраков о покупке машины: «Только когда на квартиру накоплю. BMW куплю, наверное – не думал сильно, водительских прав пока нет»
935 минут назад
Степашин о неприезде Карраскаля на сборы: «Он всегда был сложным парнем, ЦСКА от него так потихоньку освободился. Так джентльмены не поступают, даже из Латинской Америки»
844 минуты назад
«Милан» вряд ли подпишет Джаку из-за возраста и высокой зарплаты. Новое предложение «Валенсии» по Герре направят на этой неделе (GdS)
11сегодня, 14:05
Черчесов о «Спартаке»: «Клуб должен быть фаворитом Кубка, РПЛ и вообще. Есть история – я 100 лет провел там и знаю, как и что. У них есть бюджет»
30сегодня, 14:02
Стоичков о «Золотом мяче»: «Вручу его Ямалю лично, если он выиграет – мне нравится за ним наблюдать. Если бы мне сказали, что победит Маркиньос, я бы тоже поверил»
37сегодня, 14:01
Болельщики «Реала» делают всех в фишках. Фаны других клубов, подключайтесь!
сегодня, 14:00Тесты и игры
Ибрагимович об «Интере» Месси на КЧМ: «Можно говорить о Лео, когда он будет играть с Роналду, Мбаппе, Златаном. Сейчас он призрак в цирке, партнеры бегают так, словно таскают мешки с цементом»
59сегодня, 13:34
«Барса» может вернуться к кандидатуре Диаса из-за трудностей в переговорах по Уильямсу. Деку считает вингера «Ливерпуля» приоритетным вариантом (Mundo Deportivo)
36сегодня, 13:15
Ко всем новостям
Последние новости
Погба о переходе в «Монако»: «Это был правильный выбор, мне понравился проект, условия, город. Я никогда не играл в Лиге 1 – лучшие мировые таланты сегодня из Франции»
421 минуту назад
Генсек РФС о России в клубном рейтинге УЕФА: «Нас должны вернуть на 8-е место, откуда убирали. Так надо ставить вопрос, бороться за это»
433 минуты назад
«Я прослезился, услышав, что Нико защищают. Меня называли подлецом и предателем, когда я уходил из «Атлетика». Мы должны уважать его решение». Экс-игрок «Барсы» и «Атлетика» Эскурса о Уильямсе
57 минут назад
«Арсенал» связывался с окружением Эзе на выходных. «Тоттенхэм» также претендует на вингера «Кристал Пэлас» (Фабрицио Романо)
1сегодня, 13:48
«Реал» всерьез заинтересован в хавбеке АЗ Смите. Нидерландец стал MVP Евро U19 (As)
3сегодня, 13:36
Булыкин о Кубке России: «Я за старый формат, не нужно идти на поводу у телевизионщиков. Если нужно больше матчей, можно создать еще один нормальный Кубок, как во всем мире»
9сегодня, 13:16
ЦСКА встретится с «Партизаном». Армейцы, приходите на BetBoom Братский Кубок!
1сегодня, 13:00Реклама
Филипе Луис о вылете «Фламенго» с КЧМ: «Наш план сработал, но «Бавария» была лучше и заслуживала победы. В Европе лучшие игроки, мы играли против футбольной элиты»
6сегодня, 12:17
Киву о том, что матч с «Флуминенсе» могут отложить из-за погоды: «Надеюсь, решение примут до игры, должна появиться ответственность. К матчу нужно готовиться: правильно питаться, пить в точное время»
7сегодня, 12:10
Спортивный директор «Милана» о Модриче: «В прошлогодней команде не было четкого лидерства. Составу нужен игрок такого калибра, он важная фигура в футболе и хочет соревноваться»
11сегодня, 11:54