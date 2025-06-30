Милитао надеется сыграть с «Юве», а позже вернуться в стартовый состав «Реала». Защитник не выходил на поле с ноября (Marca)

Эдер Милитао может выйти на поле в следующем матче «Реала».

Защитник мадридцев получил травму «крестов» в ноябре прошлого года. В июне футболист вернулся к тренировкам с командой.

Сейчас бразилец находится с «Реалом » на клубном чемпионате мира в США.

По информации Marca, Милитао надеется получить игровое время в завтрашнем матче 1/8 финала против «Ювентуса ». В будущем же игрок хотел бы вернуться в стартовый состав команды.