Милитао надеется сыграть с «Юве», а позже вернуться в стартовый состав «Реала». Защитник не выходил на поле с ноября (Marca)
Эдер Милитао может выйти на поле в следующем матче «Реала».
Защитник мадридцев получил травму «крестов» в ноябре прошлого года. В июне футболист вернулся к тренировкам с командой.
Сейчас бразилец находится с «Реалом» на клубном чемпионате мира в США.
По информации Marca, Милитао надеется получить игровое время в завтрашнем матче 1/8 финала против «Ювентуса». В будущем же игрок хотел бы вернуться в стартовый состав команды.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Marca
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