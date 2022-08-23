опубликовал заявку на матч легенд против .

Вратари: , Юрий Окрошидзе.

Защитники: Алексей Игонин, Валерий Цветков, Александр Анюков, Константин Лобов.

Полузащитники: Анатолий Тимощук, Роман Широков, Константин Зырянов, Владимир Быстров, Константин Коноплев, Игорь Денисов, , Владислав Радимов.

Нападающие: , Александр Кержаков, Максим Астафьев, Алехандро Домингес, Павел Погребняк.

Главный тренер команды легенд «Зенита» – Анатолий Давыдов. Его помощник – Александр Медведев.

Матч легенд «Зенита» и «Спартака» пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» 2 сентября. Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.

Первая встреча состоялась 8 июля и завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:0. Голы забили Роман Широков и Александр Кержаков.