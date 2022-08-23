«Зенит» опубликовал заявку на матч легенд против «Спартака».
Вратари: Вячеслав Малафеев, Юрий Окрошидзе.
Защитники: Алексей Игонин, Валерий Цветков, Александр Анюков, Константин Лобов.
Полузащитники: Анатолий Тимощук, Роман Широков, Константин Зырянов, Владимир Быстров, Константин Коноплев, Игорь Денисов, Данни, Владислав Радимов.
Нападающие: Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Максим Астафьев, Алехандро Домингес, Павел Погребняк.
Главный тренер команды легенд «Зенита» – Анатолий Давыдов. Его помощник – Александр Медведев.
Матч легенд «Зенита» и «Спартака» пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» 2 сентября. Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.
Первая встреча состоялась 8 июля и завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:0. Голы забили Роман Широков и Александр Кержаков.