Аднан Янузай может продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси» или Катаре.
27-летний бельгийский полузащитник остается без клуба после ухода из «Реал Сосьедада» в июне.
По информации AS, у игрока были интересные предложения из английской Премьер-лиги.
Два других возможных варианта продолжения карьеры – МЛС (хавбеком заинтересовался клуб «Лос-Анджелес Гэлакси») и Катар.
Сообщается, что Янузай пока не определился тем, в какой чемпионат в итоге отправится. С его статистикой можно ознакомиться здесь.