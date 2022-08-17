Янузай может продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси» или Катаре

может продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси» или Катаре.

27-летний бельгийский полузащитник остается без клуба после ухода из в июне.

По информации AS, у игрока были интересные предложения из английской Премьер-лиги.

Два других возможных варианта продолжения карьеры – (хавбеком заинтересовался клуб ) и Катар.

Сообщается, что Янузай пока не определился тем, в какой чемпионат в итоге отправится. С его статистикой можно ознакомиться здесь.