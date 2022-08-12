Елена Вяльбе: «Болею ли я за ЦСКА? Я вообще не знаю, за кого болею. Я просто была в ЦСКА, когда бегала»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) рассказала об отношении к российскому футболу.

Ранее «СЭ» сообщил, что Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака» с подачи «Лукойла» – генерального спонсора ФЛГР.

«Болею ли я за ЦСКА? Я вообще не знаю, за кого я болею. Я просто была в Центральном спортивном клубе Армии, когда бегала. А за кого я болею – мне сложно сказать.

Я как-то вообще, честно сказать, за футболом не сильно слежу. Слухи про «Спартак»? Я не знаю, не могу ничего комментировать. Со мной никто не общался», – сказала Вяльбе.

Говорят, Вяльбе может зайти в футбольный «Спартак» по линии «Лукойла». Чтооо?!