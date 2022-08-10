Александр Тихонов о возможном назначении Вяльбе в «Спартак»: «Что будет с лыжами, если она будет совмещать посты? Ничего не рухнет у хорошего хозяина».

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил работу главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе и высказался о ее возможном приглашении в футбольный «Спартак».

Сообщалось, что Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака» по приглашению компании «Лукойл», которая является спонсором как ФЛГР, так и футбольного клуба. Сама Вяльбе заявила, что подобных предложений к ней не поступало.

«Ее хотели убрать с поста главы ФЛГР, в Белый дом приглашали. Она сказала: когда переизберут, тогда и уйду. Проявила твердость характера и вывела отстающую федерацию на первое место в мире.

Это говорит о ее профессионализме, характере, достаточном количестве знаний своего вопроса. Куда бы они ни пошла, она справится, я в этом не сомневаюсь. Что будет с лыжами, если Вяльбе будет совмещать посты? Ничего не рухнет у хорошего хозяина.

Я принял федерацию (Союз биатлонистов России, который Тихонов возглавлял с 1996 по 2008 год – Sports.ru) без единой медали, без копейки денег, занимался сельским хозяйством, овощеводством, на свои деньги тащил федерацию. У меня получилось.

У нас с ней очень схожие характеры. Она потащит, а вот с футболом надо решать», – сказал Тихонов в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака» с подачи «Лукойла» – генерального спонсора Федерации лыжных гонок России

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