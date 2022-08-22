Мутко о роли Федуна: «В России разорились десятки клубов, а «Спартак» всегда был «Спартаком»

Экс-президент РФС Виталий Мутко высказался об уходе из «Спартака».

«Леонид Арнольдович был безгранично предан «Спартаку». Столько переживаний, столько эмоций. Сделал много хорошего.

Всем хочется результата любой ценой, но он проделал огромную работу. А для успеха нужно несколько факторов.

За время Федуна в «Спартаке» в России разорились десятки клубов, а «Спартак» всегда был «Спартаком». Ему хотелось лучшего результата, но таков путь – ошибки всегда будут.

Федун оставил часть сердца и души в клубе. Он не бросил . «Лукойл» – серьезная компания», – сказа Мутко.

Станислав Черчесов: «Спартаку» повезло, что при Федуне клуб не знал финансовых проблем. Красавец-стадион, академия – это актив на годы»